La France bousculée par la Hongrie

© XXSTRINGERXX xxxxx L'Équipe de France a souffert du duel physique imposé par la Hongrie./Photo prise le 19 juin 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

Pour leur deuxième match de l'Euro 2020, la France a concédé le match nul face à une vaillante équipe de Hongrie 1-1 à la Puskas Arena de Budapest. Après une entame moyenne, les hommes de Didier Deschamps ont dominé outrageusement la première période, sans concrétiser leurs occasions. Ce sont les Magyars qui ont ouvert le score contre toute-attente juste avant la pause, sur un raid solitaire de Fiola (45+2'). Au retour des vestiaires, les Bleus ont fini par trouver la solution lorsque le centre de Mbappé est détourné dans les pieds de Griezmann (66'). Les Hongrois étaient décidés à conserver ce score et ont tous défendu en bloc dans leur surface, face à des Tricolores en manque d'inspiration et d'efficacité dans le dernier geste. Les Français prennent tout de même la tête du groupe F avant le choc entre l'Allemagne et le Portugal. La Hongrie passe provisoirement devant la Mannschaft.