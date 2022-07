La France bannit le « steak de soja »

Selon le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 « relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales », « il ne sera pas possible d’utiliser la terminologie propre aux secteurs traditionnellement associés à la viande et au poisson pour désigner des produits n’appartenant pas au règne animal ». Autrement dit, sont interdits, dès octobre 2022, les « steaks », « lardons » et autres « saucisses » à base de protéines végétales. Fini donc le « steak de soja » dans les rayons français… Sauf si la teneur en protéines végétales ne dépasse pas les 7 %.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]