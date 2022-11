La France se dote d’un observatoire pour sécuriser son accès aux métaux critiques

« Il ne faut pas construire une nouvelle dépendance aux matières critiques alors que nous nous battons pour sortir d’une dépendance aux énergies fossiles », met en garde Agnès Pannier Runacher, la ministre de la Transition énergétique. L’Observatoire français des ressources minérales, qui vient d’être créé le 29 novembre, doit y contribuer. Regroupant le bureau de recherche géologique et minière (BRGM), mais aussi l’Ademe, le CEA, l’IFPEN, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l’Institut français des relations internationales (IFRI), il doit permettre d’aboutir à une meilleure cartographie des chaînes d’approvisionnement des industriels.

