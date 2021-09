La France autorisera bientôt la production de CBD, en limitant les usages

15 jours gratuits et sans engagement

Plus que quelques mois avant de pouvoir produire du cannabidiol (CBD) à partir de plants de cannabis cultivés sur le sol français. Si la France est le champion européen de la production de chanvre, la valorisation des fleurs - même non psychotropes - est encore interdite, avant un changement imminent de réglementation devant intervenir fin 2021 ou début 2022. La vente de ces fleurs non transformées, en revanche, devrait être interdite en France après quelques mois de commercialisation florissante de fleurs séchées importées. Selon l’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (Uivec), le marché des produits contenant du CBD pourrait atteindre 700 millions d’euros en 2022 en France en cas d’évolution réglementaire dès 2021.