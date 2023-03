La France attire les investissements étrangers, future usine de panneaux solaires et relocalisations… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

La France toujours attractive en matière d’investissements étrangers

L’attractivité de la France reste au beau fixe. En 2022, l’Hexagone a attiré un nombre record d’investissements étrangers, avec 1725 projets recensés, en hausse de 7% par rapport à 2021, selon les chiffres de l’agence Business France. Le pays est ainsi la première destination européenne pour installer des activités industrielles. Les Américains restent les premiers investisseurs en France, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Une usine géante de panneaux solaires près de Marseille en 2025

La start-up Carbon annonce l’implantation de sa première usine de fabrication de produits photovoltaïques à Fos-sur-Mer, sur le Grand Port Maritime de Marseille. Celle-ci sera mise en service dès 2025 et aura une capacité de production annuelle de 5 gigawatts de cellules photovoltaïques et de 3,5 GW de modules. Un investissement d'un milliard et demi d'euros.

Framatome relocalise la production de composants-clés des EPR2

Pour accompagner le programme de nouveau nucléaire français, Framatome prévoit 100 millions d’euros d’investissements pour son site du Creusot (Saône-et-Loire). Cette enveloppe comprend notamment un nouveau bâtiment pour réaliser les internes de cuves à partir de l’été 2026 et un centre d’usinage et de soudage. Elle s’accompagnera de 70 nouveaux emplois directs sur le site.

Aura Aero va construire son usine d’avions hybrides près de Toulouse

Vous l’avez lu en exclusivité dans L’Usine Nouvelle. La start-up Aura Aero compte investir 100 millions d’euros pour ouvrir une nouvelle usine destinée à produire son avion régional hybride de 19 places (son Electrical Regional Aircraft, ou ERA). La construction du site doit débuter au début de l’année 2024 à Toulouse-Francazal (Haute-Garonne). A pleine capacité, l’usine sera en mesure d’assembler une centaine d’ERA par an.

Pili développe des couleurs et des pigments plus "verts"

Elles sont belles, les couleurs des biens qui peuplent notre quotidien. Mais la plupart sont issues de la pétrochimie. La start-up française Pili a donc décidé de travailler sur des alternatives. La jeune entreprise a développé un procédé hybride reposant sur deux piliers : la fermentation industrielle et des procédés de chimie verte. Grâce à cette démarche, elle veut proposer toute une gamme de colorants et pigments, en commençant par l’indigo.

Une fabrication de coffrets rigides relocalisée de Chine en France

Concepteur et fabricant d’emballages en carton pour les secteurs du luxe, de la chocolaterie et des vins et spiritueux, Makao relocalise sa production, pour l’heure concentrée en Chine. 3 millions d’euros ont déjà été engagés dans cette démarche à l’automne 2022 à Mâcon (Saône-et-Loire). Une nouvelle ligne devrait désormais voir le jour en fin d’année 2023. L’entreprise prévoit aussi d’ouvrir un nouveau bâtiment en 2025.

La laiterie Les Fayes déménage à Limoges pour doubler sa production

Filiale de la coopérative Terra Lacta, la laiterie Les Fayes, située à Isle (Haute-Vienne), a lancé la construction de sa nouvelle usine à Limoges. Cet investissement de 10 millions d’euros doit lui permettre de doubler sa production de produits frais. Le site sera doté d’une centrale solaire et ambitionne de diviser « par quatre » sa consommation d’eau. Une bonne idée, au moment où la sècheresse hivernale qui sévit en France suscite de grandes inquiétudes.