La France a-t-elle des chances d’abriter la future méga usine de puces d’Intel en Europe ?

La France veut accueillir la future méga usine de puces d’Intel en Europe. Elle est en concurrence avec d’autres pays européens candidats, dont l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. "C’est l’objet de la venue de Pat Gelsinger, le directeur général du groupe, en France cette semaine, confirme à L’Usine Nouvelle Stéphane Nègre, le patron de la filiale française d’Intel. Il est venu pour discuter de ce projet avec les responsables politiques et économiques, et se faire une idée de sa faisabilité en France. On parle de plusieurs pays européens candidats à ce stade et non de sites, car il est possible qu’un pays propose plusieurs sites potentiels. "