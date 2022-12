La Française de l'Energie veut accélérer l'exploitation du gaz de mine dans les Hauts-de-France

Dans un contexte de crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine et de faible disponibilité du nucléaire, de nombreux Français sont contraints de se serrer la ceinture. Plusieurs milliers d'habitants de Béthune (Pas-de-Calais) abordent de leur côté la période des fêtes plus sereinement, puisqu'ils bénéficient depuis début 2021 d'une facture de chauffage environ 40% moins élevée que le reste des Français. Un écart qui s'explique par l'utilisation d'une source d'énergie locale et bon marché : le gaz de mine.

