La formule fait le pack… et la logistique

« Vous continuerez à massacrer les plus belles chansons sous la douche », promet Unbottled. Difficile pour les usagers des transports en commun parisiens de passer à côté des affiches publicitaires ventant de jeunes marques volontiers provocatrices et adeptes du second degré. Le point commun entre Unbottled, Les petits prodiges ou 900.care ? Elles commercialisent des produits d’hygiène solides ou à reconstituer. Autrement dit sans eau. Ainsi réduits au strict minimum, ils nécessitent un emballage moins volumineux, la plupart du temps en papier ou en carton. Et, si la formule fait le pack, en prenant moins de place ils sont aussi plus facilement transportables, notamment via le e-commerce. La formule fait donc également la logistique.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]