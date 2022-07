La foodtech Umiami a lancé sa production de blancs de poulet végétaux à Villebon-sur-Yvette

Après trois années de recherche et développement, la start up Umiami, spécialiste de la viande végétale, vient de livrer ses premières palettes de "blancs de poulet" végétaux produits sur son site de Villebon-sur-Yvette (Essonne), inauguré en juin et où sont également implantés son siège social ainsi que son laboratoire de recherches.

« Umiami est la première entreprise au monde à reproduire tous les aspects d’un blanc de poulet en partant de végétaux », explique Martin Habstaf, chef des ventes. La jeune pousse a développé un procédé unique permettant de dépasser en qualité les résultats obtenus par le processus de l’extrusion utilisé par les autres producteurs de viande végétale.

