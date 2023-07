La fonderie de Stellantis à Mulhouse va fabriquer des carters pour moteurs électriques

La fonderie de l’usine Stellantis de Mulhouse (Haut-Rhin) a décroché un marché de fabrication des carters en aluminium sous pression de moteurs électriques. A partir de 2026, la production représentera la moitié de la capacité productive de la fonderie. «C’est un point essentiel. Aujourd’hui l’activité est à 100% dédiée à la production pour les moteurs thermiques et il est crucial d’avoir de nouveaux projets», souligne Stéphane Dubray, directeur du pôle mécanique forge et fonderie de Mulhouse. L’équipe de conception et de R&D a travaillé pendant un an pour se positionner sur le projet, notamment en produisant un moule et un prototype de carter, appuie le directeur. «Nous étions en compétition avec d’autres groupes au niveau mondial», reprend-il.

