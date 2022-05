La Fnade part en guerre contre «la nationalisation» du traitement des emballages plastiques

Le 16 mars 2022, l’arrêté modifiant le cahier des charges de la filière de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers est paru au Journal officiel. Dans cette réforme, il est prévu que les éco-organismes reprennent certains flux d’emballages en plastique. Une décision dénoncée par la Confédération des métiers de l'environnement (CME) qui regroupe la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), le Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (Snefid) et donc la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade). Le CME a déposé un recours non suspensif le 16 mai dernier devant le Conseil d’Etat, date limite pour dénoncer cette réforme, a indiqué la Fnade, lundi 23 mai devant quelques journalistes.

