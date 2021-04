La flambée des prix des conteneurs pénalise lourdement les chargeurs

Gros temps sur le fret maritime. Les prix du transport de conteneurs de 20 pieds entre la Chine et l’Europe ont bondi à 4 109 dollars, d’après le Shanghai containerized freight index (SCFI), contre 1 000 dollars en juillet 2020. Et les coûts appliqués aux conteneurs de 40 pieds sont passés de 1 680 dollars début juillet 2020 à 8 159 dollars le 12 février, selon le Freightos baltic index. Depuis la crise du Covid-19, les échanges mondiaux ont repris, mais les conteneurs et les capacités maritimes ne sont pas au rendez-vous. Trois facteurs expliquent cette situation. « Une diminution du parc de conteneurs, une augmentation brutale de la demande au second semestre et surtout l’axe transpacifique qui a absorbé toutes les capacités », explique Camille Contamine, déléguée aux affaires maritimes chez TLF, organisation professionnelle du transport et de la logistique.