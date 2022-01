La flambée des prix à la pompe profite au superéthanol-E85

Le superéthanol-E85 séduit de plus en plus les automobilistes français. En 2021, la consommation de cet agrocarburant a augmenté de 33% en France, selon un bilan dévoilé mardi 25 janvier par la filière française du bioéthanol. Alors que les prix à la pompe atteignent des records, les industriels vantent le faible coût de l’E85 et ses émissions de CO2 limitées. Certaines ONG se montrent plus sceptiques sur l’impact carbone du carburant alternatif.