La flambée des coûts de l’énergie fait bondir les tarifs du cloud

Les utilisateurs de services cloud n’échapperont pas à une hausse des tarifs. John Dinsdale, analyste au cabinet Synergy Research, en est convaincu. «Le suivi des prix des services cloud n'est pas quelque chose que nous couvrons habituellement, mais étant donné toute la pression actuelle dans les systèmes financiers et économiques, il est inévitable qu'il y ait des augmentations de prix», affirme-t-il à L’Usine Nouvelle.

OVHcloud a ouvert le bal, avec une augmentation de 10% de ses tarifs, et prévoit une hausse comparable en 2023 pour tenir compte de l’arrivée à échéance de ses contrats d’achat d’électricité et la négociation de nouveaux contrats, plus chers. Les majors du cloud comme Amazon, Microsoft, Salesforce, Google et Oracle, n’ont pas encore annoncé de majorations de leurs tarifs. Mais ils n’auront d’autres choix que de suivre le mouvement et de répercuter l’inflation énergétique sur leurs clients.

Répercussion en chaîne de la hausse des prix

[...]