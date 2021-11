«La finance à impact ne suffira pas à relever le défi du changement climatique», selon Victor Van Hoorn

L'Usine Nouvelle - La Place de Paris a publié fin septembre sa définition de la finance à impact. Selon Philippe Taffin, le copilote du groupe de travail à l’origine de cette définition, la finance à impact pèse plus de 500 milliards d’euros, soit 0,5% des capitaux mondiaux. En quoi diffère-t-elle de la finance durable ?

Victor Van Hoorn - La finance à impact, ou impact investing, correspond à des investisseurs qui cherchent à avoir un impact social et environnemental positif. La première étape de leur raisonnement est de réconcilier la notion de rendement avec celle de l’impact. La finance à impact implique donc un renversement dans la priorité des objectifs. Un investisseur traditionnel concentre son attention sur le rendement attendu pour un certain niveau de risque. Si cet investisseur veut éventuellement avoir un impact de durabilité, il va essayer d’allier ces considérations à cet impact. De son côté, l’impact investor se demande d’abord comment il peut générer un impact positif. Cela signifie qu’il identifie tous les projets dans lesquels il peut investir dans ce but, puis il sélectionne ceux qui lui assurent un rendement financier suffisant pour au moins ne pas faire de pertes. C’est un renversement complet de l’équation. [...]