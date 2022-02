La fin du réseau telecom cuivre est actée, Orange va le remplacer par la fibre d'ici à 2030

La fin du réseau cuivre approche. Lundi 7 février, Orange a déposé son plan de fermeture du service historique auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), laquelle a rendu le texte public. Les acteurs de la filière ont jusqu'au 4 avril pour apporter leurs remarques au gendarme des télécoms. D'ici à 2030, ce réseau cuivre sera entièrement remplacé par de la fibre, moins chère car plus performante. La fin du cuivre avait déjà été annoncée en 2019 par Stéphane Richard, l’actuel PDG d’Orange auquel succédera Christel Heydemann le 4 avril au poste de directrice générale. Le remplacement du réseau sera son grand chantier et s’étalera jusqu’à la fin de la décennie.

Réduire les coûts avec un seul réseau

Le démantèlement du réseau cuivre devient une question de plus en plus pertinente à mesure que la couverture de la fibre progresse : celle-ci couvre déjà 60% des foyers et entreprises, précise l’Arcep dans son communiqué. Au 30 septembre 2021, la fibre raccordait 28,3 millions de locaux en France. « Economiquement, tout le monde s’accorde à dire qu’on ne pourra pas maintenir dans la durée deux réseaux, avec un qui sera de moins en moins utilisé, par quelques utilisateurs éparpillés », explique à L’Usine Nouvelle Muriel Germa, directrice du pilotage des infrastructures cuivre chez Orange France. La maintenance du réseau cuivre coûte chaque année 500 millions d’euros à l’opérateur français. Ce chiffre pourra être réduit grâce aux performances de la fibre. Par exemple en cas de coupure, cette technologie permet de savoir exactement à quel kilomètre se situe le problème grâce à la réflexion du signal.

Le sort du cuivre récupéré sera décidé en 2026

