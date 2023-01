La fin de son régime spécial de retraite pose un problème d’attractivité à la RATP

Les syndicats de la RATP ont jusqu’au 23 janvier pour dire s’ils signent, ou non, la proposition de la direction d’augmenter les salaires de 105 euros net par mois, sur 13 mois, pour tous les salariés, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2023. Or, la CGT et Force ouvrière, les deux principaux syndicats de l’entreprise, sont sorties très satisfaites de leur dernière rencontre avec la direction, vendredi 13 janvier. La somme proposée correspond à une augmentation de 3 à 8% selon les syndicats, de 5,7% en moyenne selon la direction. Quelques jours plus tôt, le 6 janvier, un accord social important avait été trouvé sur l’organisation du travail avec l’UNSA et FO pour les chauffeurs de bus et de tramway. En contrepartie d’une hausse de leur temps de travail de 120 heures par an en moyenne, ils bénéficieront d’une augmentation de 372 euros bruts par mois.

