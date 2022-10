La fin de la pénurie de puces dans l’automobile attendue en 2024

Eclaircie en vue dans l’automobile. La pénurie de puces, qui frappe cette industrie depuis deux ans, montre des signes d’atténuation, à en croire le cabinet Strategy Analytics. «Le déséquilibre entre l'offre et la demande de semi-conducteurs dans l’automobile persistera jusqu'en 2023, en raison notamment de l'augmentation du contenu en puces par véhicule, prévient Asif Anwar, analyste chez Strategy Analytics, dans une note publiée sur le blog du cabinet. Cependant, nous commençons maintenant à voir le début de la fin de la pénurie de semi-conducteurs dans l'automobile et nous nous attendons à ce qu'un certain équilibre entre offre et demande soit observé à partir du second semestre 2023, avec la perspective d’une reprise normale du marché à partir de 2024. »

