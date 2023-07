La filière traitement de surface et traitement thermique en congrès à Mulhouse

Après l’ouverture du congrès par la présidente de l’A3TS, Véronique Vitry, les quatre conférences plénières ont dessiné les grands enjeux et les challenges à venir pour l’industrie du traitement de surfaces et traitement thermique. Après la présentation du Pôle véhicule du futur par Philippe Grassier, directeur de programme du Pôle véhicule du futur, le secteur ferroviaire a été présenté par Véronique Andries, Ecodesign, Fire Safety, CCNs Director d’Alstom. Compte tenu de son positionnement, le groupe présente ses drivers en matière de développement et notamment en matière d’éco conception. L’agenda règlementaire, dont les fondations ont été posées par le Green Deal, est très riche et impactant pour tous les secteurs et, en particulier ceux de la mécanique et des traitements de surfaces. Parmi les enjeux, le cas des PFAS visés par une interdiction en 2027 pour des applications en coatings ou dans le secteur ferroviaire. Les PFAS sont utilisés pour des usages très techniques comme le Téflon ou le caoutchouc fluoré. Elle note : « la consultation publique est en cours et prend fin en septembre. C’est le moment d’agir,» pour s’organiser dans les demandes d’autorisation ou de dérogation. Les mêmes enjeux pour la substitution du chrome hexavalent pour des applications dans les fixations. Des changements dans les entreprises sont nécessaires pour continuer d’exister pour pérenniser les acteurs sur leur marché. Le Cetim est à l’œuvre pour accompagner les PME dans cette démarche de transformation. François Creusot, architecte de la transformation 4.0 /TEE (transition écologique et énergétisue) des entreprises, explique : « grâce à des méthodologies adaptées et éprouvées auprès des PME, nos accompagnements les aident à se transformer en intégrant pas à pas les évolutions technologiques telles que l’IoT, l’IA ou la cybersécurité.» Le Cetim a ainsi mis en place les plateformes d’accélération Quatrium qui mettent à disposition des entreprises manufacturières des experts de la transformation en industrie du futur et transition énergétique et écologique, des démonstrateurs à taille industrielle et des offreurs de solutions accessibles en réseau pour sécuriser leurs investissements de modernisation industrielle. Une visite du Quatrium Grand Est est programmée le dernier jour du congrès, le 7 juillet. Un des outils utilisés pour transformer l’industrie du traitement de surface figurent en premier lieu la digitalisation transverse décrite par Baptiste Fedi de l’entreprise Hivelix.