La filière REP Bâtiment enfin en ordre de marche

Après plusieurs mois d’incertitude sur la mise en place de la filière de responsabilité élargie du producteur de la filière Produits et matériaux de construction du bâtiment, le gouvernement a délivré, début octobre, des agréments à quatre éco-organismes (deux nouveaux, Valobat, Ecominero, ainsi que Valdelia et Ecomaison). Ils ont publié leurs tarifs, pour un démarrage opérationnel en 2023. Retour, dans ce dossier, sur la genèse de cette nouvelle filière REP, amenée à être l’une des plus importantes : le bâtiment génère environ 42 millions de tonnes de déchets par an, soit l’équivalent de la quantité annuelle de déchets issus des ménages.