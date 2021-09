La filière photonique recrute, coup d'envoi de la Display Valley, commandes pour Airbus… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

La filière photonique française devrait recruter 44 000 personnes dans les cinq ans à venir

Selon une étude du cabinet KYU, la photonique devrait recruter plus de 20 200 salariés en 2022 et 2023 puis 24 000 entre 2024 et 2026. La moitié de ces recrutements concerne des postes d’opérateurs et de techniciens. La filière se mobilise pour renforcer la formation et améliorer son attractivité auprès des jeunes.