La filière photonique française devrait recruter 44 000 personnes dans les cinq ans à venir

© Rockley Photonics La photonique devrait recruter fortement en France dans les cinq années à venir.

Les perspectives d’emploi dans la photonique française s’annoncent particulièrement dynamiques. Selon une enquête publiée cet été par le cabinet KYU pour le compte du représentant de la profession, Photonics France, la filière devrait recruter plus de 44 000 salariés au cours des cinq prochaines années.

Les besoins de recrutement de la filière sont estimés à un peu plus 20 200 sur les deux prochaines années (2022 et 2023), soit à plus de 10 000 par an, puis à plus 24 000 sur les trois années suivantes (2024 à 2026), soit à environ 8 000 par an. Plus de la moitié de ces recrutements concernent des postes d’opérateurs et de techniciens (Bac pro et Bac+2), qui constituent la principale préoccupation des entreprises en matière d’embauche.

Plus de 30 start-ups créées par an

