La filière pétrochimie bousculée par une étude sur la production de plastiques moins fossiles

Le rapport « Repenser les plastiques », réalisée par SystemIQ pour PlasticsEurope, scénarise un avenir durable pour la filière pétrochimie et plasturgie, avec pour objectifs la circularité et la neutralité carbone. Dans leur scénario le plus ambitieux, les auteurs envisagent de réduire drastiquement la part des hydrocarbures dans la production de polymères, ce qui vient bousculer sérieusement la plasturgie.