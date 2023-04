La filière nucléaire quantifie à 65 000 ses besoins en recrutements cœur de métier d’ici 2033

Inédit, le travail que vient de réaliser la filière nucléaire pour anticiper à dix ans ses besoins de recrutement, le programme Match, ne suffit pas au gouvernement. Refroidi par les problèmes de qualité dissimulés chez Framatome, l’EPR d’EDF de Flamanville toujours pas démarré, les problèmes industriels d’Orano sur sa filière de valorisation des combustibles usés en Mox, et les problèmes de maintenance sur le parc historique, l’État va auditer cet été le travail du Gifen ainsi que celui de l’université du nucléaire, qui doit rendre sa copie début juin sur les formations à mettre en face des besoins de la filière. «Il y aura un audit dans le courant de l’été pour vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette sur ces deux exercices», indique le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. «On doit s’assurer qu’il y aura assez d’hommes et de femmes pour les réaliser les programmes et qu’ils auront atteint l’excellence opérationnelle», précise le cabinet du ministre de l’Industrie.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]