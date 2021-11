La filière nouveaux systèmes énergétiques dégaine un (vrai) contrat industriel pour le climat

Allez savoir pourquoi. Mais le gouvernement a quand même un certain chic pour signer les contrats de filière nouveaux systèmes énergétiques (NSE, 150 000 emplois, 40 milliards de chiffre d'affaires cumulé, tout de même) lorsque tout le monde regarde ailleurs. Le premier avait été signé début mai 2019, en plein milieu d'un pont. Le nouveau, pour la période 2021-2023, a été signé le 4 novembre, en pleine vacances de la Toussaint, et alors que tous les regards sont tournés vers la COP26 à Glasgow (Écosse). C'est dommage. Si le premier contrat était "le pendant industriel de la programmation pluriannuelle de l'énergie", comme l'expliquait il y a deux ans l'ex-directrice générale d'Engie Isabelle Kocher, première présidente de ce comité de filière (CSF NSE), le nouveau est quasiment "un plan d'action de lutte contre le changement climatique", avance Sylvie Jéhanno, vice-présidente du CSF NSE et PDG de Dalkia.