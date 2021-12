La filière nickel pressée de tourner la page du référendum en Nouvelle-Calédonie

Est-ce vraiment le dernier? Dimanche 12 décembre, la Nouvelle Calédonie organise le troisième référendum sur l’avenir du territoire prévu par les accords de Nouméa. Par deux fois, en 2020 comme en 2018, les électeurs se sont massivement prononcés contre son indépendance, par 56,7% de non il y a trois ans, puis d’une plus courte avance de 53,3% des voix l'en dernier. Cette fois, l’élection est boycottée par les indépendantistes du FLNKS. Dans ces conditions, le résultat en faveur du « non » à l’indépendance ne fait pas beaucoup de doute. Mais il n’apportera aucune réponse définitive sur l’avenir du Caillou. A l’issue, le gouvernement prévoit d’ouvrir une phase de transition de dix-huit mois pour imaginer le nouveau statut institutionnel de l’île.