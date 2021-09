La filière française du reconditionnement surfe sur le boom de la voiture d'occasion

Et s’ouvre un nouveau champ des possibles… Alors que la production de véhicules neufs ne cesse de chuter en France, il existe un segment du marché automobile où des usines surgissent chaque trimestre : le reconditionnement de véhicules d’occasion. Dans des centres de plusieurs milliers de mètres carrés, des ouvriers polyvalents s’affairent pour leur donner une deuxième vie. Diagnostic, carrosserie, mécanique, peinture, lavage… Tout est centralisé sur un seul site, avec des procédés industriels rodés et sans temps mort. Le concept est viable à partir d’un millier de véhicules par an et par centre, estiment les professionnels du secteur. Avec un parc automobile français de plus de 40 millions de véhicules (onze ans de moyenne d’âge), et surtout beaucoup d’occasions récentes à faible kilométrage (car une majorité de modèles neufs sont loués et non vendus), le potentiel est énorme !