«La filière du cuir est une pionnière de l'économie circulaire», juge Franck Boehly (Centre français du cuir)

De plus en plus de marques de luxe proposent des alternatives au cuir à base de matières végétales. De nouveaux concurrents pour les industriels français du cuir ? Franck Boehly, président du Centre français du cuir, analyse pour L'Usine Nouvelle, cette tendance. Il rappelle les vertus du cuir, un secteur qui en France emploie plus de 135 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros.