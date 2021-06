La filière du chanvre s'organise en Nouvelle-Aquitaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © wikimedia commons Avec des débouchés dans l'alimentation, le textile, le bâtiment, les cosmétiques, la papeterie... le chanvre, dont la culture est respectueuse de l'environnement, est promis à un beau développement.

Ce n’est pas encore un acteur majeur de l’économie en Nouvelle-Aquitaine, mais c’est une filière qui y pèse de plus en plus lourd. Le chanvre est au cœur de l’activité d’un peu plus de 90 acteurs régionaux. Le 17 mai, les professionnels du chanvre de la région se sont constitués en association, Chanvre Nouvelle-Aquitaine, afin de développer la filière, soutenue par la Région. Cette plante de l’espèce du cannabis est cultivée légalement, sa teneur en substance psychoactive, le THC, étant très faible. En revanche, une autre molécule, le CBD, est présente de manière importante. Dépourvue d’effets psychotropes, elle permet notamment d’apaiser et de traiter des douleurs localisées.

Mais c’est l’ensemble de la plante qui peut être utile et commercialisée. La tige peut servir à l’isolation des bâtiments ou à faire des cordages, des papiers, des moules de fabrication dans l’industrie automobile, entre autres. Avec les graines, on va faire de l’huile, des farines ou du tourteau, qui servira principalement à l’alimentation animale. Avec un double avantage: la récolte de paille est valorisée et les graines se vendent plus cher que celles des autres céréales.

