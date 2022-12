La filière de la pomme de terre entre désolation et inquiétude après une récolte historiquement faible

Déconvenue. Avec un recul de la production de l’ordre de 12,2 % sur un an, les producteurs de pommes de terre de conservation n’ont pas la frite. La récolte française enregistre son rendement moyen le plus faible depuis 27 ans, avec 39,2 tonnes par hectare. Au total, 6 047 871 tonnes ont été produites en 2022 contre 6 888 723 tonnes l'année dernière, le territoire de l'ancienne région Rhône-Alpes ayant été particulièrement touché (- 32,1 %, soit 22,9 tonnes/hectare). « Il faut remonter à la campagne 1995-1996 et son rendement moyen national de 38,2 tonnes/ha pour atteindre de tels niveaux ! », se désolent l’Union nationale des producteurs de pommes de terre (Unpt) et le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (Cnipt) dans un communiqué conjoint daté du 22 décembre.

