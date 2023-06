La filière allemande des machines-outils à la peine face au manque d’investissements

Les constructeurs allemands de machines-outils continuent de subir la frilosité de leurs clients. « Compte tenu de la crise énergétique, de l'inflation élevée, de la hausse des taux d'intérêt et de la conjoncture globalement faible, de nombreuses entreprises hésitent à investir dans leurs machines et leurs process », pointe du doigt Ralph Wiechers, chef économiste du syndicat professionnel des constructeurs de machines et d'équipements (VDMA). Ainsi, selon la fédération, au premier trimestre 2023, les constructeurs allemands ont enregistré une baisse de leurs entrées de commandes de 13 % par rapport à l'année précédente. Un manque à gagner important pour cette filière poids lourd qui représente 3 % du PIB allemand et emploie plus d’un million de personnes.

Essor des exportations vers les Etats-Unis

