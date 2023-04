La filière aéronautique française confrontée «à une vraie galère» pour recruter

La demande d’avions et d’équipements de défense est là, mais les bras manquent pour les produire. C’est le constat qu’ont dressé les responsables du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), jeudi 27 avril, à l’occasion de sa traditionnelle conférence de presse annuelle organisée à Paris. «Certaines PME n’arrivent pas à faire tourner leurs équipements aujourd’hui parce qu’ils n’ont personne à mettre dessus, a confié Clémentine Gallet, présidente du comité Aéro PME du Gifas et de l’entreprise Coriolis Composites. C’est une vraie galère et c’est ce qui tend le plus la capacité de la filière à produire. On est tellement aux abois qu'une entreprise du secteur a récemment pris le temps de former un ancien boulanger.»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]