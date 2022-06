La filière aéro va recruter à tour de bras

La filière aéro voit le bout du tunnel. Enfin, elle veut l’espérer, même si le trafic aérien mondial n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant-Covid et que la guerre en Ukraine apporte son lot d’incertitudes. « L’extraordinaire travail commun qui a été fait par la filière et les pouvoirs publics a permis de résister en 2020 et, en 2021, d’afficher des chiffres caractéristiques d’une année de résilience et de préparation à la reprise », s’est réjoui Guillaume Faury, le président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), fin avril, à l’occasion de la présentation des résultats de la filière en 2021.

Quasiment tous les indicateurs économiques sont passés au vert. Le chiffre d’affaires de la filière a crû de 7 %, à 55,2 milliards d’euros. Surtout, les commandes ont effectué un bond de 68 % pour atteindre 50,1 milliards d’euros. Historiquement, jamais le poids de la défense n’a été aussi fort dans l’activité du groupement. L’an passé, le chiffre d’affaires lié aux équipements et technologies militaires a augmenté de près de 20 % pour atteindre 19,5 milliards d’euros. Les activités militaires ont pesé pour 35 % du chiffre d’affaires et pour 55 % des commandes de l’ensemble de la filière ! La palme revient au Rafale. L’an dernier, Dassault Aviation a livré 25 appareils à l’Inde et au Qatar.

Forte de ces bons chiffres, la filière promet des embauches massives, avec le recrutement de 15 000 CDI et 6 000 alternants en 2022, après une année 2021 où les effectifs ont baissé de 3 % (soit 6 000 personnes) pour s’établir à 188 000 salariés. Il faudra notamment répondre à l’augmentation des cadences. Airbus a confirmé son ambition de produire l’A320 à 65 exemplaires par mois d’ici à mi-2023, contre moins d’une cinquantaine actuellement.

