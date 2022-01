La filière aéronautique prévoit jusqu’à 15 000 embauches en 2022

Après la descente aux enfers de 2020 et la lente remontée en 2021, l’année 2022 sera-t-elle celle de la reconquête pour la filière aéronautique ? C’est le scénario qu’a esquissé jeudi 6 janvier le nouveau président du Gifas, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, Guillaume Faury. A tel point que les entreprises du secteur devraient embaucher en France entre 10 000 et 15 00 personnes en 2022, selon les représentants de la filière. Un niveau très supérieur à celui atteint en 2020 et 2021, avec entre 6 000 et 7 000 recrutements annuels, et similaire à celui qui a prévalu entre 2016 et 2018.