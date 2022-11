La filiale Easier du groupe Bolloré remporte le contrat pour la production et la maintenance des 2 400 automates de vente de la RATP

Après les commandes de bus électriques et les portillons NVF (nouveaux équipements de validation ferrés), le groupe Bolloré remporte un nouveau succès auprès de la RATP. Easier, la division du groupe IER, a obtenu le contrat de six ans pour la production, l’installation, la mise en service et la maintenance des futurs automates de vente A2022 de la RATP. Selon nos estimations, le montant devrait avoisiner 60 millions d’euros.

Ce contrat s’inscrit dans le cadre du Programme de modernisation de la billettique lancé en 2015 par Île-de-France Mobilités (ex-Stif) et les opérateurs de transport. En 2021, Easier et Thales avaient déjà remporté l’appel d’offres pour les 500 automates de vente et guichets du Grand Paris express et les 1 200 portillons d'accès aux quais pour un montant de 80 millions d’euros.

Un premier déploiement en 2024

[...]