La fibre optique permet de réduire les émissions de CO2, selon une étude

Les fibres, c’est aussi bon pour le développement durable. Plus précisément, l’accès à internet par la fibre optique produirait moins d’effets secondaires négatifs pour l'environnement, selon une étude publiée par le think tank européen Idate Digiworld, à l’occasion du Mobile World Congress (MWC) qui s'est tenu à Barcelone (Espagne) entre le 28 février et le 3 mars.

L’organisme d’étude estime que, d’un point de vue environnemental, la fibre est la meilleure technologie d’accès à internet. Son empreinte en termes de CO2 est la plus faible. Elle « consomme trois fois moins d’énergie que la xDSL et dix fois moins que la 4G » résument les auteurs du rapport. Résultat : en 2030, la réduction d’émissions de CO2 grâce à la fibre atteindra 1,6 gigatonne.

[...]