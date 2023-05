La ferme verticale Jungle veut se diversifier dans la parfumerie

On connaissait les salades et autres herbes aromatiques produites dans les fermes verticales. Jungle, tout en continuant à faire pousser ces plantes, se diversifie vers de nouveaux marchés : le luxe et la cosmétique. L'entreprise a signé un contrat avec un groupe de luxe pour lui fournir le muguet nécessaire à l'élaboration de sa prochaine fragrance destinée au marché mondial.