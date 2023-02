La Fed va relever ses taux au moins à deux reprises, aucune baisse attendue en 2023

(Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) relèvera ses taux encore au moins à deux reprises au cours des prochains mois, estiment une majorité d'économistes interrogés par Reuters qui n'anticipent aucune baisse d'ici la fin de l'année.

La plupart des observateurs du secteur privé s'alignent ainsi sur le discours de la banque centrale américaine, alors que les acteurs des marchés financiers continuent d'espérer une première baisse de taux cette année.

Après les chiffres sur l'emploi américain beaucoup plus forts que prévu en janvier, les responsables de la Fed, y compris son président, Jerome Powell, ont indiqué que les taux resteront élevés pour un certain temps, un scénario que les marchés redoutent depuis des mois.

L'indice des prix à la consommation étant toujours plus de deux fois supérieur à l'objectif de 2% de la Fed, 46 des 86 économistes interrogés du 8 au 13 février prévoient que la banque centrale procédera à deux nouvelles hausses de 25 points de base, en mars et en mai.

Ces décisions porteraient l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") à 5%-5,25%, soit un quart de point de plus que ce que la majorité prévoyait depuis novembre. Les 37 personnes ayant répondu à une question supplémentaire ont déclaré que le risque le plus important était un taux terminal plus élevé.

"Nous prévoyons actuellement deux hausses supplémentaires (...) Mais le risque va vers des taux plus élevés. Le marché du travail reste fort et il faudra encore un peu de temps pour qu'il commence à montrer des signes de détérioration", a déclaré Oscar Munoz, stratège chez TD Securities.

"Cela fait courir le risque de maintenir l'inflation des services et la croissance des salaires à un niveau élevé pendant un bon moment et cela va se répercuter sur l'inflation. Cela signifie que la Fed va maintenir le taux directeur à des niveaux élevés pendant encore un bon moment."

RISQUE DE RÉCESSION ESTIMÉE À 60%

Plus des deux tiers des personnes interrogées (54 sur 80) ne prévoient aucune baisse de taux cette année, car l'inflation devrait rester au-dessus de 2% au moins jusqu'en 2024.

Le taux des "fed funds" devrait culminer à 4,75%-5% et s'y maintenir jusqu'à la fin de l'année, estime un tiers d'entre eux, soit 18 économistes sur 54.

Sur 80 économistes interrogés, 26 prévoient au moins une baisse de taux en 2023.

La probabilité d'une récession cette année est estimée à 60% selon la médiane des prévisions, contre 56% dans l'enquête de janvier.

"Une baisse des taux peu de temps après une poussée inflationniste déstabilisante et un marché du travail encore tendu risquerait de nuire à la réputation de la Fed en cas de reprise de l'inflation", a déclaré David Mericle, économiste en chef pour les Etats-Unis chez Goldman Sachs.

"La (Fed) doit maintenir l'économie sur une trajectoire de croissance inférieure au potentiel pendant encore un certain temps afin de rééquilibrer davantage le marché du travail et créer les conditions pour que l'inflation s'installe durablement à 2%."

L'économie américaine ne devrait croître que de 0,7% cette année avant de rebondir à 1,2% en 2024, ce qui reste bien inférieur à sa moyenne de long terme d'environ 3%.

Le chômage, actuellement au plus bas depuis 1969, devrait grimper à 4,8% au premier trimestre 2024, date à laquelle la plupart des économistes s'attendent à au moins une baisse de taux. Mais ce taux serait très faible par rapport aux récessions précédentes.

Interrogés sur ce qui motiverait le plus la Fed à abaisser ses taux, 21 des 35 économistes ont répondu une baisse significative de l'inflation et 14 une hausse significative du chômage.

(Indradip Ghosh; avec Sujith Pai et Susobhan Sarkar, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)