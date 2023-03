La Fed pourrait opter pour une hausse de taux d'un quart de point en mars

(Reuters) - Les marchés monétaires américains anticipent que la Réserve fédérale (Fed) pourrait poursuivre son resserrement monétaire mercredi avec une hausse de taux d'un quart de point, une hypothèse qui, il y a quelques jours à peine, paraissait peu probable en raison des turbulences dans le secteur bancaire.

Un relèvement de 25 points de base porterait l'objectif de taux des fonds fédéraux de 4,75% à 5%. La Fed suivrait ainsi la Banque centrale européenne qui a décidé jeudi de maintenir son rythme en matière de hausse de taux, le niveau trop élevé de l'inflation l'emportant sur les craintes de déstabilisation du système bancaire mondial.

Les contrats à terme sur les marchés monétaires intègrent désormais davantage de chance que la Fed relèvera ses taux de 25 points de base et la probabilité d'un statu quo est d'environ une sur cinq.

Une baisse plus forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage, signe supplémentaire que le marché de l'emploi reste dynamique, et des données sur l'immobilier plus solides que prévu ont également renforcé les anticipations sur une hausse de taux de la Fed.

"La Fed adoptera probablement une approche à deux voies, similaire à celle de la BCE, distinguant la politique monétaire de la politique macroprudentielle", a déclaré Gregory Daco, chef économiste chez EY Parthenon, qui prévoit également que la banque centrale américaine augmentera les coûts d'emprunt d'un quart de point la semaine prochaine.

Les traders sont désormais nombreux à anticiper une baisse de taux à partir de l'été, bien que, depuis la décision de la BCE, ils estiment que les taux américains devraient refluer à un rythme plus lent. Les taux de la Fed sont maintenant attendus pour terminer l'année juste sous les 4%.

(Ann Saphir et Lindsay Dunsmuir, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)