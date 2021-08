La Fed pourrait mettre fin à sa politique accommodante plus tôt qu'attendu, dit Waller

(Reuters) - Il est possible que la Réserve fédérale commence à réduire sa politique monétaire accommodante plus tôt que certains ne le prévoient alors que la reprise économique américaine progresse rapidement et que le marché du travail s'améliore, a déclaré jeudi le gouverneur de la Fed Christopher Waller.

© Chris Wattie Il est possible que la Réserve fédérale commence à réduire sa politique monétaire accommodante plus tôt que certains ne le prévoient alors que la reprise économique américaine progresse rapidement et que le marché du travail s'améliore, a déclaré jeudi le gouverneur de la Fed Christopher Waller. /Photo d'archives/REUTERS/Chris Wattie "Ma conviction est que l'économie va se redresser", a déclaré Christopher Waller lors d'un événement en ligne organisé par le think tank American Enterprise Institute. "Nous serons potentiellement en mesure de réduire la politique monétaire accommodante plus tôt que certains ne le pensent," a-t-il ajouté. Christopher Waller a dit avoir de "grands espoirs" à la fois pour le rapport officiel sur l'emploi américain qui sera publié vendredi pour le mois de juillet mais aussi pour celui du mois d'août. Selon lui, il est possible que le marché du travail américain ait récupéré environ 85% des emplois perdus pendant la pandémie de COVID-19 d'ici septembre après avoir pris en compte le départ à la retraite de près de 2 millions de personnes. Lundi, Christopher Waller avait indiqué que la Fed pourrait commencer à réduire son programme d'achat d'actifs d'ici octobre si les deux prochains rapports sur l'emploi montraient chacun de 800.000 à 1 million de créations d'emplois, comme il le prévoit. Il avait alors déclaré que la banque centrale devrait "agir tôt et agir vite" lorsqu'elle réduira ses achats d'actifs afin d'être en mesure de relever les taux dès 2022 si nécessaire. (Reportage Jonnelle Marte, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

