La Fed pèse sur Wall Street et en Europe en attendant la BoE

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi et les Bourses européennes rétrogradent également à mi-séance dans un mouvement de craintes sur la trajectoire des taux d'intérêt des grandes banques centrales au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) et en attendant celles de la Banque d'Angleterre (BoE).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,44% pour le Dow Jones, de 0,61% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,78% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 fléchit de 1,46% à 7.223,47 points vers 10h20 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 1,12% et à Londres, le FTSE cède 0,61%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 1,02%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,38% et le Stoxx 600 de 1,14%.

La Fed a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif de taux des "fed funds" à 5,25%-5,50%, mais elle a dans le même temps averti que sa politique monétaire pourrait rester à un niveau restrictif plus longtemps que prévu, son président, Jerome Powell, estimant que la bataille contre l'inflation est loin d'être terminée.

Les mêmes arguments ont été repris jeudi par les banques centrales suédoise et norvégienne qui ont porté respectivement leurs principaux taux directeurs à 4,00% et 4,25%, tout en n'excluant pas de nouvelles hausses du coût du crédit.

Parmi les décisions de politique monétaire du jour, seule la Banque nationale suisse a opté pour un statu quo sur les taux, tandis que les annonces de la Banque d'Angleterre (BoE) sont attendues à 11h00 GMT.

Si la probabilité d'une pause de la part de la BoE a augmenté, l'inflation ayant affiché mercredi un ralentissement surprise en août, des interrogations demeurent sur le taux terminal de la banque, qui pourrait prendre encore 25, voire 50 points de base, à 5,75%.

En zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) a porté la semaine dernière son taux de dépôt au niveau record de 4%, plusieurs responsables de l'institution, à l'image de Joachim Nagel et de Martins Kazaks ont souligné jeudi qu'il était prématuré d'anticiper une baisse du coût du crédit dans le bloc au premier semestre 2024.

UBS a dit jeudi s'attendre à ce que la BCE maintienne inchangé le niveau de ses taux jusqu'en juin 2024 avant une baisse de 25 points de base par trimestre.

Aux Etats-Unis, Goldman Sachs a repoussé au quatrième trimestre 2024 une éventuelle baisse des taux de la Fed.

À WALL STREET

Fedex gagne 5,7% dans les transactions hors séance après avoir fait état d'un bond de 32% de son bénéfice ajusté pour son premier trimestre fiscal, à 4,55 dollars par action, soit 82 centimes de plus que le consensus.

VALEURS EN EUROPE

La vigueur du dollar et la remontée des rendements obligataires, consécutives aux anticipations d'un resserrement monétaire plus long que prévu aux Etats-Unis, pèsent sur les compartiments des ressources de base(-1,97%), de l'énergie (-1,51%) et des nouvelles technologies (-1,77%) en Europe.

Les valeurs de croissance comme LVMH (-0,51%) ou Kering (-0,63%) sont également délaissées.

Côté publications d'entreprises, Valneva perd 3,61% après ses résultats du premier semestre, tandis que les prévisions annuelles de Next (+3,71%) et JD Sports Fashion (+6,24%) sont saluées.

Ocado chute de 8,80%, Exane ayant abaissé son conseil sur la valeur à "sous-performance".

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans grimpe de près de neuf points de base à 4,4273%, et celui à deux ans d'environ quatre points, à 5,1502%.

Le même mouvement s'observe en zone euro, où le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,735%, en hausse de plus de trois points.

CHANGES

Le dollar est à un sommet de six mois face à un panier de devises de référence, prenant encore 0,30%, en réaction aux annonces de la Fed.

Contre la monnaie japonaise, le billet vert a touché un nouveau pic depuis novembre à 148,47 yens pour un dollar, alors qu'aucun changement de cap n'est attendu dans l'immédiat sur les décisions prévues vendredi de la Banque du Japon (BoJ).

L'euro se traite à 1,0661 dollar (+0,02%).

La livre sterling s'affiche à 1,2295 dollar (-0,39%) avant les décisions de la BoE.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est affecté par le dollar et les taux américains qui prennent le dessus sur le risque d'un déficit de l'offre de brut en fin d'année: le Brent abandonne 1,05% à 92,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd aussi 1,05% à 88,72 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)