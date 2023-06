La Fed et la BCE pourraient diminuer les réserves bancaires jusqu'à 90%

FRANCFORT (Reuters) - La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne (BCE)pourraient retirer jusqu'à 90% des liquidités qu'elles ont injecté dans les banques au cours de la dernière décennie, l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés rendant ces fonds supplémentaires inutiles, selon un article d'une économiste de la Fed publié jeudi.