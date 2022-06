La Fed doit être "directe et offensive" contre l'inflation, dit Bullard

"Nous devons agir de manière directe et offensive pour permettre une inversion de tendance de l'inflation et pour en reprendre le contrôle (...) sinon nous pourrions connaître une décennie d'inflation élevée et fluctuante", a-t-il dit lors d'un débat sur les banques centrales et l'inflation organisé par UBS à Zurich, en Suisse.

"Donc agir vite maintenant, reprendre rapidement le contrôle de l'inflation et ramener l'inflation sur le chemin des 2%", a-t-il ajouté.

La Fed a relevé la semaine dernière son principal taux directeur de trois quarts de point, sa plus forte hausse depuis 1994, pour le porter à 1,50%-1,75%, et ses prévisions suggèrent qu'il pourrait atteindre 3,4% en fin d'année.

James Bullard a répété vendredi souhaiter voir le taux des "fed funds" monter à 3,5% d'ici la fin 2022, expliquant que la banque centrale pourrait envisager de réduire le coût du crédit une fois que l'inflation aurait reflué.

Il a également minimisé le risque d'une récession aux Etats-Unis, expliquant que la remontée des taux allait sans doute ramener la croissance vers sa tendance de long terme mais pas en dessous de celle-ci.

"Nous en sommes au premier stade d'une phase d'expansion aux Etats-Unis (...) À moins que nous soyons frappés par un choc, il serait inhabituel de retomber en récession à ce stade", a-t-il dit.

(Reportage Lindsay Dunsmuir, version française Marc Angrand)