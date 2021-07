La FAO et l'OCDE prédisent une légère baisse des prix agricoles

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © TINGSHU WANG Les prix des produits agricoles de base devraient légèrement baisser au cours de la décennie à venir après une hausse au deuxième semestre 2020. /Photo prise le 11 juin 2021/REUTERS/Tingshu Wang

Dans leur rapport annuel conjoint sur les perspectives agricoles mondiales, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) jugent que la hausse de la productivité agricole et le ralentissement de la demande chinoise permettront de rééquilibrer le marché.

Les deux organisations estiment néanmoins que les émissions de gaz à effet de serre (GES) imputables à l'agriculture devraient augmenter de 4% pendant la décennie, nécessitant la mise en place de politiques en matière d'élevage, qui représente plus de 80% de cette hausse.

"Les pouvoirs publics devront donc déployer des efforts supplémentaires pour que le secteur agricole contribue réellement à la réduction mondiale des émissions de GES prévue par l'Accord de Paris", peut-on lire dans le rapport.

Les prix des produits agricoles de base ont grimpé en flèche depuis l'année dernière en raison de l'explosion des importations chinoises et de la contraction des stocks, ce qui a conduit la FAO à prévoir des coûts record cette année pour les importateurs de denrées alimentaires.

(Reportage Gus Trompiz; version française Kate Entringer)