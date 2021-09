La famille du numérique français à nouveau réunie au sein de Numeum

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite En regroupant Tech in France et Syntec numérique dans Numeum, les entreprises françaises du numérique vont pouvoir s'asseoir autour de la même table.

Ne les appelez plus jamais Tech in France ou Syntec numérique, ça c'était dans le monde d'avant. Désormais les deux organisations professionnelles sont réunies au sein d'une unique et nouvelle entité : Numeum. Bien qua la fusion ait été annoncée dès le 17 juin, lors de l'assemblée générale du Syntec Numérique, c'est mercredi 15 septembre qu'a eu lieu la soirée officielle de lancement devant les adhérents réunis place Vendôme à Paris, avec en invités spéciaux l'explorateur helvète Bertrand Piccard venu parler innovation, et le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O.

Feu les intérêts de boutique ?

A écouter Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, respectivement président et vice-président du nouvel ensemble, la réunion de la famille numérique française au sein d'une seule et même entité n'a pas été une chose facile.

