La fabrication additive à une étape clé de son déploiement

Elle est monumentale et fait forte impression : fin janvier, Naval Group a dévoilé l’hélice de 2,5 m d’envergure fabriquée en impression 3D métal, constituée de 5 pales de 200 kg chacune. Elle vient d’être montée sur un navire chasseur de mines de la Marine Nationale. « Trois ans de R&D auront été nécessaires pour qualifier le procédé de dépôt de matière par fusion de fils métalliques », avait alors expliqué Emmanuel Chol, Directeur du site Naval Group de Nantes-Indret.

Le travail a été mené conjointement avec l’Ecole Centrale Nantes, dans le cadre du LabCom Joint Laboratory of Maritime Technology. Naval Group prévoit d’investir 7 M€ dans la fabrication additive cette année, pour entamer une nouvelle phase de développement. Objectif ? Repenser la conception

d’autres pièces pour qu’elles bénéficient des gains de la fabrication additive (discrétion acoustique, gain de masse, productivité accrue des pièces), à l’image de la production de propulseurs en fabrication

additive. Une plus grande efficacité des navires en mer en découlera : rendement propulsif amélioré, furtivité et allègement.

Safran, approche groupe

« Je ne suis pas étonné par l’excellence de Naval group, qui travaille depuis de longues années pour obtenir un tel résultat. Ensuite, il ne faut pas se tromper : ils ont déployé une chaîne industrielle complète, nécessitant une maîtrise globale de la chaîne de valeurs de la fabrication additive et une quantité impressionnante de compétences » analyse Claude Barlier, fondateur du Cirtès.

Le constat vaut également pour Safran et son Manufacturing campus du Haillan, près de Bordeaux, dont la construction s’achève. Son directeur général, François-Xavier Foubert, en parlait ainsi en décembre dernier : « L’objectif est double. D’une part, accélérer la montée en puissance de Safran sur une technologie dont la valeur ajoutée ne réside pas seulement dans l’impression 3D, mais dans toutes les opérations amont et aval : recherche, conception, production, post-traitement et contrôle des pièces. D’autre part, réaliser des économies d’échelle en passant d’une activité disséminée dans les différentes sociétés du Groupe et essentiellement limitée au prototypage, à une production industrielle optimisée. » L’usine affiche, avant même son lancement au 2e semestre 2021, un carnet de commandes rempli : six sociétés du groupe Safran lui ont confié la production de pièces de moteurs d’avions, de moteurs d’hélicoptères, de nacelles, d’équipements de défense, de systèmes de carburant ou de systèmes hydrauliques. « Avec ces applications, nous proposons déjà des solutions en Aluminium, Titane, Inconel et alliages base Nickel. Avec l’arrivée de nouvelles générations de machines et les gains de productivité identifiés, nous voulons offrir des solutions compétitives aux sociétés du Groupe » explique François-Xavier Foubert.

Pourrait-on en conclure qu’il existe les grands groupes d’un côté, capables d’investir dans une logique temps long et d’intégration globale, et d’un autre les ETI et PME ? Que seuls certains secteurs d’excellence auraient fait les efforts nécessaires – médical, aéro, énergie – pour accéder aux avantages de la fabrication additive ?

Booster la logique filière

Alors que « la fabrication numérique est un moteur de croissance économique, 81 % des 260 dirigeants français interrogés envisagent une augmentation de leurs investissements dans les technologies d’impression 3D », selon le 3D Printing & Digital manufacturing report 2020 du géant HP.

Sans négliger la dimension investissement machine, « les aides existent et la question est presque ailleurs, pour Claude Barlier. Beaucoup trop de chefs d’entreprises restent dans l’incantation magique en pied de machine ! Ce sont les PME qui se sont préparées à intégrer la technologie, qui ont consulté et pris du recul, qui vont en tirer réellement profit. Et cela passe quasi systématiquement par une logique de collaboration » selon l’expert. Parmi les ressorts du succès figure la présence d’un écosystème solidaire local pour la bonne diffusion/adoption de la fabrication additive par les PME. « Il ne faut pas être dupe : aucune PME n’est capable d’intégrer jusqu’à 8 procédés de fabrication additive, mais aussi les phases amont de conception numérique et aval d’usinage et de post-traitement. Il faut donc avoir en proximité une myriade d’expertises prêtes à collaborer, pour gagner en performance avec la FA » martèle Claude Barlier, qui a lui-même contribué à fédérer les acteurs du Grand Est dans la filière baptisée « ADDage ». La même logique se déploie à l’échelle d’Auvergne Rhône-Alpes, avec Initiative3D.

Former, pour performer

Selon le 3D Printing & Digital manufacturing report 2020, la plupart des entreprises prêtes à investir en fabrication additive sont encore freinées à cause du manque de main d’œuvre qualifiée. Le hiatus revient souvent : les utilisateurs ne sont pas suffisamment formés pour passer le cap.

Référentiels et créations de cursus se multiplient. L’association France Additive l’a bien compris et a lancé le « système international de qualification des personnels en fabrication additive ». Celui-ci propose un ensemble de modules de formation et de compétences à acquérir à différents niveaux de qualification (opérateur, designer, coordinateur, ingénieur). C’est l’association française du soudage (AFS) qui a la charge de déployer l’agrément. Ainsi, la France sera à même de délivrer indépendamment des diplômes internationalement reconnus, en adéquation avec les besoins du marché et les évolutions technologiques…

Certains fournisseurs d’équipements ont décidé de contribuer, tel HP : son programme vise à « accélérer la transformation numérique de la production industrielle et à favoriser l’adoption de l’impression 3D en France ». L’université de Reims Champagne-Ardenne, le CNAM et le Pôle formation de l’UIMM Bourgogne participent à la phase pilote.

Le recensement des formations disponibles et des organismes porteurs pourrait bien être le prochain enrichissement de l’outil cartographique du SYMOP sur son site web, après avoir localisé les offreurs et les plateformes au cours des dernières années.

France additive, fédérer les forces de la fabrication additive

Fin 2020, l’Association Française de Prototypage Rapide, créée il y a 28 ans, changeait de nom. Une nouvelle ère s’engage, sous l’appellation « France Additive », et traduit l’évolution du secteur, passé du stade du prototypage à une solution de production à part entière.

L’association est un pivot qui regroupe les acteurs de chaque maillon de la chaîne de valeur de la fabrication additive en France.

L’association propose notamment une plateforme digitale pour animer la communauté et échanger. Plusieurs leviers sont activés : veille, groupes de travail par domaines ou métiers, club dirigeants, club post-traitement, etc.

Avec sa soixantaine de membres, France additive entend s’affirmer et communique : elle a, par exemple, lancé la fête de l’impression 3D, en lien avec la journée internationale de la fabrication additive, le 3 décembre dernier.