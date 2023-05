La douloureuse transformation d’Intel

La crise que traverse Intel s’avère plus profonde que prévu. Les choses vont si mal que le champion américain des puces, roi des processeurs au cœur de l’écrasante majorité des PC, serveurs et supercalculateurs, est contraint de tailler dans ses investissements en 2023, de baisser les salaires de 5 à 25 % et de réduire de deux tiers le dividende versé aux actionnaires. « Ce sont là des mesures douloureuses mais provisoires qui visent à préserver nos capacités à lancer à temps nos prochaines technologies de production et à investir sur le long terme pour développer notre nouvelle activité de fonderie de puces », justifie le directeur général, Pat Gelsinger.

