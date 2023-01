La double menace qui pèse sur la production et l'accès aux médicaments en France, selon le Leem

On a connu des vœux de nouvel an plus enjoués. Les Entreprises du médicament (Leem) ont davantage présenté, le 17 juillet 2023, un plan de bataille, avec deux priorités : garantir l’accès aux médicaments innovants et aux médicaments anciens mais essentiels trop souvent en rupture, et mettre en place un nouveau mode de régulation pour le secteur. Appelant le gouvernement à réagir sur ces thèmes, en particulier avec un budget corrigé à la hausse pour le médicament remboursable, et en lançant des plans d’investissements industriels plus ambitieux, le Leem travaille sur deux axes pratiques.

