La distribution des actions Faurecia par Stellantis approuvée, un nouveau chapitre s'ouvre

Faurecia ouvre un nouveau chapitre de son histoire, à l'occasion de la création de Stellantis. La société issue de la fusion de PSA et FCA a entériné ce 8 mars la distribution du solde de sa participation dans l'ex filiale de PSA à ses actionnaires.

Le projet de distribuer le solde de 39% de la participation dans Faurecia, prévu par l'accord de fusion franco-italo-américain, a été approuvé par les actionnaires de Stellantis ce 8 mars avec 99,7% des voix pour. Stellantis a indiqué la semaine dernière qu'il entendait effectuer cette distribution le 22 mars ou aux alentours de cette date.

Lors de l'AG, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares a salué l'ouverture d'un nouveau chapitre pour Faurecia et sa stratégie de croissance, et pour Stellantis et son ambition de s'éloigner d'un constructeur "légataire" pour devenir une entreprise plus "disruptive".

Avec Reuters (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)