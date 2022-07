La direction générale de Lactips change de main

Le spécialiste français des bioplastiques solubles Lactips se dote d’un nouveau directeur général. Alexis von Tschammer prend ainsi la succession de Marie-Hélène Gramatikoff qui, depuis la création de la société en 2014 avec Frédéric Prochazka, a mené le développement de la start-up. « Depuis la création de Lactips, jusqu’au déménagement sur notre nouveau site industriel de 4 200 m², cette année, j’ai porté et structuré notre projet ambitieux de deep tech jusqu’à son industrialisation, et aujourd’hui, je suis très fière de passer le relais à Alexis von Tschammer. Pour Lactips, dont je reste actionnaire avec 20 % du capital, Alexis est un manager hors pair, qui saura, je n’en ai aucun doute, opérer une transition sereine et bénéfique au développement de Lactips. Il partage les valeurs de Lactips et il pourra s’appuyer sur une équipe soudée pour mettre en œuvre cette prochaine étape et confirmer le potentiel de l’unique polymère industriel sans plastique, 100 % biosourcé et complètement biodégradable dans les différents milieux », a conclu Marie-Hélène Gramatikoff.

A. von Tschammer a pris ses nouvelles fonctions, le 1er juillet 2022. Ingénieur chimiste diplômé de l’Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon, il a débuté carrière en 1996, aux Etats-Unis, au sein de Multibase, une société du groupe Dow Corning, spécialiste des matériaux et solutions thermoplastiques silicones. Il a, en 2000, pris le poste de responsable mondial de l’activité airbag de la société jusqu’à devenir directeur commercial et marketing, et membre du comité de direction. En 2009, A. von Tschammer a pris la direction générale du groupe familial Estour. En charge du pilotage du comité de direction opérationnel, il a planifié la stratégie de croissance, la gestion de l’outil industriel et le développement commercial auprès des grands comptes. En 2015, il a rejoint la division Performance Polymers de Mitsubishi Chemicals pour occuper la fonction de direction de business unit au niveau mondial et accompagner la stratégie de transformation vers des solutions à impact environnemental réduit.